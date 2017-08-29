Департамент образования опубликовал рейтинг лучших школ Москвы

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В тройке лидеров по итогам прошедшего учебного года оказались два учреждения, подведомственных Департаменту, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Первое место в рейтинге лучших школ занял лицей Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Всего в рейтинге 292 позиции, в этом году его создавали на базе восьми блоков показателей: результаты ОГЭ, ЕГЭ, участие в городской и Всероссийской олимпиаде. Кроме того, учитывалось, как в школах выстраивалась работа с детьми с ограниченными возможностями и как учреждения использовали социокультурные ресурсы города. Не оставили без внимания и спортивные достижения школьников, а также результаты в соревнованиях по профессиональному мастерству. При составлении рейтинга учли работу в дошкольных отделениях и профилактику правонарушений. Таким образом, главное, что отмечает рейтинг, — не условия обучения, а конкретные результаты.

Первый подобный рейтинг появился по результатам 2010/2011 учебного года — тогда он основывался только на показателях по двум экзаменам (ЕГЭ и ГИА) и участии школьников в олимпиадах. Из года в год критерии оценки расширялись, а теперь рейтинг обновляют несколько раз в год, чтобы учесть результаты прошедших олимпиад или профессиональных соревнований.