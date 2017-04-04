Минобрнауки готовит проект развития среднего профобразования

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Минобрнауки РФ совместно с Минздравом готовят проект по развитию системы среднего профессионального образования, сказала замминистра образования и науки РФ Людмила Огородова на конференции "Неделя медицинского образования".

"Один приоритетный проект посвящен развитию системы среднего профессионального образования (СПО), 15% организаций СПО сегодня готовит рабочих специалистов для услуг социальной сферы, это педагоги и медики. Мы сегодня с министерством здравоохранения отдельно работаем по этому вопросу. После передачи организаций СПО в регионы нам бы хотелось иметь гарантии, что эти организации не прекратили подготовку среднего медицинского звена, что эта сфера продолжает развиваться", — сказала Огородова.

Она также отметила, что медицинские вузы также должны не просто готовить кадры, а становиться драйвером развития всей области.