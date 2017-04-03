Васильева: на строительство детсадов в Крыму будет выделено 8 млрд рублей

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. На строительство детских садов в Крыму и Севастополе в 2017 году будет выделено около 8 млрд рублей, сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева на расширенном заседании коллегии министерства в понедельник.

"Мы продолжаем финансировать строительство дошкольных учреждений в республике Крым и городе Севастополе. И на эти цели в 2017 году выделено около 8 миллиардов рублей", — сказала Васильева.

Она также отметила, что в 2017 году министерство планирует полностью обеспечить детей в РФ местами в дошкольном образовании: в настоящее время несколько регионов еще не достигли этого показателя на уровне 100%.