АПИ создаст в Бурятии и Забайкалье филиалы для привлечения инвесторов

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) до конца года создаст в Бурятии и Забайкальском крае, недавно включенных в состав Дальневосточного федерального округа, свои филиалы для скорейшего поиска инвесторов для этих регионов, сообщил РИА Новости глава агентства Леонид Петухов.

По его словам, во время визита в конце ноября в Бурятию и Забайкальский край всех институтов развития в составе "большого министерства" (Минвостокразвития – ред.) и аппарата полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева удалось отследить, насколько отлажена система.

"Понятно, кто и что делает, чем занимаются институты развития – Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Сразу поехали посмотрели, где можно разместить компактные площадки – ТОР, какие проекты в них могут заходить. Сразу был запущен анализ, какие специалисты для данных регионов нужны", — отметил Петухов.

Он подчеркнул, что полученный ранее в других регионах Дальнего Востока опыт позволяет АПИ продвигаться в работе быстрее.

"С другой стороны, сделаем очень нетипичную вещь. В обоих регионах мы откроем офисы Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта минимум на полгода. Отправим туда своих специалистов и, возможно, наберем местных специалистов, будем плотно работать. А через полгода, когда работа войдет в нормальный режим, уже привлекать в регионы бизнес", — пояснил Петухов, добавив, что открытие офисов должно состояться до Нового года.