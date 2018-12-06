Катар изучает, нужно ли ему привлекать партнеров в расширение СПГ-мощностей

ВЕНА, 6 дек — РИА Новости. Катар изучает вопрос привлечения иностранных партнеров в проект расширения мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ) в стране, сообщил журналистам министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

"Можем не привлекать партнеров", — сказал аль-Кааби.

"Мы изучаем, есть ли дополнительный эффект от привлечения партнеров, есть большой интерес (к проекту — ред.). Как только мы решим, смогут ли партнеры обеспечить дополнительный экономический эффект, мы объявим об этом", — отметил он.

Ранее в понедельник министр объявил, что Катар с 1 января выходит из ОПЕК в связи с желанием сосредоточиться на добыче газа и увеличении производства СПГ.

Ранее Катар объявил, что к 2024 году собирается нарастить производство СПГ с 77 миллионов до 110 миллионов тонн в год, введя в строй четыре новых производственных линии за счет финансовых ресурсов Qatar Petroleum.