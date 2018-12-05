Алекперов выступил за плавное ограничение добычи нефти в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Ограничение добычи нефти, если будет принято такое решение странами ОПЕК+, должно быть плавным, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Ограничения должны быть плавными, как и в прошлом году", — сказал Алекперов.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, но пока без конкретного объема снижения. В четверг, 6 декабря, этот вопрос предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.