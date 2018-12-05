ФАС возбудила антимонопольное дело против "Лукойла"

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против "Лукойла" после жалоб "Башнефти" и "Башнефть-Полюса" по цене перевалки на терминале "Варандей", заявил журналистам глава службы Игорь Артемьев.
"Я, наверное, буду просить своих коллег, уже поскольку некоторая ясность, я думаю, у них есть, завершать дело, может быть, даже до конца года",- добавил он.
Ранее в ФАС сообщали, что "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" подали жалобу на "Лукойл" из-за разногласий в стоимости перевалки на терминале "Варандей". В октябре рассмотрение уже переносилось, и также на основании необходимости запроса дополнительных материалов.
После этого "Роснефть" обратилась к "Лукойлу" с предложением о досрочном расторжении соглашения о поставках нефти "Башнефти" и встречной поставке нефтепродуктов трейдинговой дочке "Лукойла", компании Litasco, и контракты были расторгнуты по обоюдному согласию. Добытая на месторождении нефть поступает на морской ледостойкий отгрузочный причал "Варандей" компании "Лукойл". Оттуда нефть отгружается на суда "Совкомфлота", которые транспортируют ее по Северному морскому пути.