ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти от уровня сентября-октября

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. ОПЕК+ обсуждает сокращение добычи нефти от уровней сентября-октября 2018 года, сообщил журналистам министр нефти Омана Моххамед аль-Румхи.

По его словам, министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в среду рекомендовал сокращение добычи участниками сделки, но пока без конкретного объема снижения в 2019 году. На уточняющий вопрос, есть ли соглашение по базовому месяцу, от которого будет отсчитываться сокращение добычи, министр ответил: "Сентябрь-октябрь".

В четверг, 6 декабря, рекомендацию министерского мониторингового комитета предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.