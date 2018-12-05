Комитет ОПЕК+ рекомендовал сокращение добычи нефти на I половину 2019 года

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сокращение добычи нефти на первое полугодие 2019 года, сообщил журналистам министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи.

"С января в течение шести месяцев", — ответил он на вопрос, на какой срок комитет ОПЕК+ дал рекомендацию альянсу по сокращению добычи нефти в 2019 году.

В Вене 5 декабря прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен был вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.