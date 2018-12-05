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Экономика

"Фосагро" пожертвует ФАО $1,2 млн на проект по сохранению почв

(обновлено: 19:52 05.12.2018)
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© РИА НовостиРоссийская группа Фосагро заключила договор с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о пожертвовании на проект Развитие устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и Глобальной сети почвенных лабораторийРоссийская группа Фосагро заключила договор с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о пожертвовании на проект Развитие устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и Глобальной сети почвенных лабораторий
© РИА Новости

РИМ, 5 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, российская группа "Фосагро" заключила договор с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) о пожертвовании на проект "Развитие устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и Глобальной сети почвенных лабораторий".

Сингапур. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Соглашение, предусматривающее передачу в течение двух лет 1,2 миллиона долларов для реализации этого проекта, подписали в среду гендиректор "Фосагро" Андрей Гурьев и директор управления ФАО по вопросам партнерства и сотрудничества по линии Юг-Юг Марсела Вильярреал. Церемония состоялась в римской штаб-квартире ФАО во Всемирный день почв, который отмечается ежегодно 5 декабря в качестве напоминания о важной роли почвенных ресурсов в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

"По оценкам экспертов, в следующие 40 лет человечеству необходимо будет производить больше продовольствия, чем за прошедшие 10 тысяч лет, причем в условиях отставания темпов роста производства от темпов увеличения спроса и деградации почв. Так, вследствие эрозии и загрязнения почв только за последние 40 лет была потеряна треть пахотных земель по всему миру", — заявил РИА Новости Гурьев.

"Группа "Фосагро", поставляющая удобрения в 100 стран, не может оставаться в стороне и готова вносить свой вклад в решение проблемы глобальной продовольственной безопасности", — добавил он.

Главный смысл этого проекта — дать сельскохозпроизводителям возможность эффективно использовать свои земли, выращивая на них экологически чистую продукцию, сказал Гурьев.

Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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По его словам, проект направлен на поддержку устойчивого земледелия путем реализации Глобальной программы развития почвоведения и создания Глобальной сети почвенных лабораторий (GLOSOLAN) в Африке, Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Речь идет, прежде всего, об обучении фермеров принципам почвоведения и предоставлении им необходимого инструментария, в том числе учебных материалов и руководства по методам испытаний почвы. В рамках проекта будет, в частности, разработана и распространена среди 10 тысяч фермеров так называемая "почвенная аптечка" — комплект для тестирования состояния почв.

"Уникальность этого проекта заключается в том, что впервые в истории ФАО данная инициатива будет реализована за счет частного партнерства. Общий объем нашего финансирования проекта, рассчитанного на два года, составит 1,2 миллиона долларов. Принимая во внимание потенциал проекта, группа "Фосагро" сыграет важную роль в налаживании единого мирового научно-информационного механизма, способствующего продвижению технологий и знаний в области устойчивого землепользования и земледелия", — рассказал Гурьев.

Зеленая химия: безопасные удобрения
Зеленая химия: безопасные удобрения
Постпред России при ФАО Виктор Васильев в беседе с РИА Новости подчеркнул, что подписание этого соглашения представляет собой первый пример государственно-частного партнёрства российской компании с этой международной организацией в важной сфере, связанной с использованием удобрений в сельском хозяйстве. "Россия всячески способствовала заключению такого соглашения. Мы будем отслеживать, как этот проект будет развиваться в контакте с ФАО и руководством "Фосагро", — сказал он.

Группа "Фосагро" включает компанию "Апатит" (Череповец) и ее филиалы в Кировске и Балакове, "Метахим" в Волхове, а также ряд других активов. Основным направлением деятельности группы является производство фосфорсодержащих удобрений, высокосортного фосфатного сырья – апатитового концентрата, а также кормовых фосфатов, азотных удобрений и аммиака.

ФАО была учреждена в октябре 1945 года для решения мировых продовольственных проблем. В системе ООН она является головной межправительственной организацией по реализации решений, принимаемых международным сообществом в области продовольствия и сельского хозяйства, а также других отраслей АПК. Россия стала полноправным членом ФАО в 2006 году, ранее она имела статус наблюдателя.

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