ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

На Кубани запустили фруктохранилище стоимостью 600 миллионов рублей

01490
© РИА Новости / Георгий ЗельмаПерейти в фотобанкПерсики. Архивное фотоПерсики. Архивное фото
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в фотобанк

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Первую очередь нового фруктохранилища стоимостью 600 миллионов рублей запустили в Ейском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сбор урожая винограда сорта Саперави на одном из винодельческих предприятий в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
На Кубани планируют увеличить закладку виноградников до 2,1 тысячи гектаров
Уточняется, что фруктохранилище в ООО "Плодовое" строится в рамках реализации инвестсоглашения, подписанного на международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. На предприятии есть собственный сад площадью около 1 тысячи гектаров, в котором производятся яблоки, груши, сливы, абрикосы, черешня. Выращенная продукция реализуется в сетевом ритейле края.

"Общая стоимость проекта составляет более 600 миллионов рублей. В этом году предприятие освоило уже более 150 миллионов рублей. За счет этих средств построено фруктохранилище мощностью около 3 тысяч тонн единовременного хранения, а также цех упаковочно-сортировочной линии с голландским оборудованием", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что планируется увеличение мощности хранения до 10 тысяч тонн, а также предполагается строительство еще 3 фасовочных залов.

По словам вице-губернатора, курирующего сферу АПК, Андрея Коробки, всего в 2018 году в регионе были построены фруктохранилища мощностью единовременного хранения около 17 тысяч тонн. "Сегодня Краснодарский край – абсолютный лидер в России по производству ягод и фруктов. Почти половину всех российских яблок производит именно Кубань. Мы нацелены на увеличение объемов производства фруктов, и, конечно, создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье", – приводятся в сообщении слова Коробки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
На Кубани зарегистрировали первый промышленный кластер
На сегодняшний день общая мощность фруктохранилищ края позволяет единовременно хранить около 223 тысяч тонн продукции. Однако, по данным краевых властей, этого недостаточно, поэтому планируется строить еще. На будущий год предполагается возведение хранилища общим объемом около 20 тысяч тонн. Уточняется, что для создания фруктохранилищ аграрии могут использовать меры господдержки и субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат, а также средства грантов. Кроме того, на строительство фруктохранилищ можно получить льготный кредит по ставке до 5%.

Другие новости региона читайте здесь>>

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена