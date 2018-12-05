На Кубани запустили фруктохранилище стоимостью 600 миллионов рублей

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Первую очередь нового фруктохранилища стоимостью 600 миллионов рублей запустили в Ейском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Общая стоимость проекта составляет более 600 миллионов рублей. В этом году предприятие освоило уже более 150 миллионов рублей. За счет этих средств построено фруктохранилище мощностью около 3 тысяч тонн единовременного хранения, а также цех упаковочно-сортировочной линии с голландским оборудованием", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что планируется увеличение мощности хранения до 10 тысяч тонн, а также предполагается строительство еще 3 фасовочных залов.
По словам вице-губернатора, курирующего сферу АПК, Андрея Коробки, всего в 2018 году в регионе были построены фруктохранилища мощностью единовременного хранения около 17 тысяч тонн. "Сегодня Краснодарский край – абсолютный лидер в России по производству ягод и фруктов. Почти половину всех российских яблок производит именно Кубань. Мы нацелены на увеличение объемов производства фруктов, и, конечно, создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье", – приводятся в сообщении слова Коробки.
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