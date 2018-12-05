На Кубани запустили фруктохранилище стоимостью 600 миллионов рублей

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Первую очередь нового фруктохранилища стоимостью 600 миллионов рублей запустили в Ейском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что фруктохранилище в ООО "Плодовое" строится в рамках реализации инвестсоглашения, подписанного на международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году. На предприятии есть собственный сад площадью около 1 тысячи гектаров, в котором производятся яблоки, груши, сливы, абрикосы, черешня. Выращенная продукция реализуется в сетевом ритейле края.

"Общая стоимость проекта составляет более 600 миллионов рублей. В этом году предприятие освоило уже более 150 миллионов рублей. За счет этих средств построено фруктохранилище мощностью около 3 тысяч тонн единовременного хранения, а также цех упаковочно-сортировочной линии с голландским оборудованием", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что планируется увеличение мощности хранения до 10 тысяч тонн, а также предполагается строительство еще 3 фасовочных залов.

По словам вице-губернатора, курирующего сферу АПК, Андрея Коробки, всего в 2018 году в регионе были построены фруктохранилища мощностью единовременного хранения около 17 тысяч тонн. "Сегодня Краснодарский край – абсолютный лидер в России по производству ягод и фруктов. Почти половину всех российских яблок производит именно Кубань. Мы нацелены на увеличение объемов производства фруктов, и, конечно, создание необходимой инфраструктуры для их хранения и возможности реализации в межсезонье", – приводятся в сообщении слова Коробки.

На сегодняшний день общая мощность фруктохранилищ края позволяет единовременно хранить около 223 тысяч тонн продукции. Однако, по данным краевых властей, этого недостаточно, поэтому планируется строить еще. На будущий год предполагается возведение хранилища общим объемом около 20 тысяч тонн. Уточняется, что для создания фруктохранилищ аграрии могут использовать меры господдержки и субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат, а также средства грантов. Кроме того, на строительство фруктохранилищ можно получить льготный кредит по ставке до 5%.

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