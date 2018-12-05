МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Оператор бункерного бизнеса "Газпром нефти" — "Газпромнефть Марин Бункер" — инициировал внедрение в практику российского судоходства стандарта ISO 20519:2017 "Суда и морские технологии. Требования к бункеровке судов, использующих сжиженный природный газ в качестве топлива", сообщает пресс-служба компании.

Основой регламента выступает международный стандарт 2017 года для судов, работающих на сжиженном природном газе. В частности, стандарт регламентирует технологические процессы и процедуры бункеровки СПГ, описывает требования к конструкциям систем передачи топлива, определяет рекомендации по обучению персонала, подготовке отчётности и документации.

По словам генерального директора "Газпромнефть Марин Бункера" Андрея Васильева, сжиженный природный газ имеет значительный потенциал в качестве судового топлива благодаря своим экологическим характеристикам и экономической эффективности использования.

"Ежегодно доля коммерческих судов, работающих на газомоторном топливе, будет увеличиваться, что потребует активного развития инфраструктуры СПГ-бункеровки. Внедрение нового стандарта в России фактически является отправной точкой по формированию в нашей стране нового сегмента бункеровки судов экологичным газомоторным топливом", — сказал Васильев.

Пресс-служба компании отмечает, что в 2020 году ожидается введение новых требований Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (MARPOL) по содержанию серы в топливах — не выше 0,5% для всей акватории Мирового океана. В средне- и долгосрочной перспективе ключевую роль на бункерном рынке станет играть сжиженный природный газ (СПГ), отвечающий требованиям конвенции как по содержанию серы, так и по концентрации соединений азота.

"В рамках реализации потенциала бункерного бизнеса "Газпром нефти" компания "Газпромнефть Марин Бункер" разрабатывает уникальный для отрасли проект строительства первого в России СПГ-бункеровщика, а также участвует в формировании законодательной и разрешительной базы для выполнения СПГ-бункеровок в российских портах", — говорится в пресс-релизе компании.