Один из цехов вагоноремонтного завода Липецкой области восстановил работу

ЛИПЕЦК, 5 дек — РИА Новости. После длительной реконструкции в районном центре Грязи Липецкой области возобновил работу один из цехов вагоноремонтного завода, что позволило дополнительно трудоустроить 132 человека, сообщает пресс-служба администрации региона.

На открытии цеха присутствовали временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и представители Первой грузовой компании, входящей в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Компания инвестировала в модернизацию вагоноремонтного завода 190 миллионов рублей, благодаря чему на заводе создано 132 рабочих места, а число сотрудников в целом увеличилось до 453 человек.

"Администрация Липецкой области заинтересована в таких проектах. Компания обеспечила для грязинцев почти 500 рабочих мест с достойными условиями труда и заработной платой. Кроме того, вагоноремонтное предприятие обеспечит дополнительные налоговые поступления в бюджет Грязинского района и всей области", — сказал на открытии цеха Артамонов.

Масштабная программа реконструкции вагоноремонтного депо в райцентре Грязи, которая является узловой станцией, началась несколько лет назад и сейчас выходит на финишную прямую. Сегодня это высокотехнологичное предприятие, отвечающее всем современным требованиям и стандартам, с существенным производственным потенциалом и специалистами.

По мнению генерального директора ПГК Александра Сапронова, ввод новых площадок позволит в полтора раза увеличить мощности предприятия по ремонту вагонов. Производственные мощности грязинского вагоно-ремонтного предприятия позволяют выполнять капитальный и деповской ремонт 6,2 тысяч грузовых вагонов в год. После завершения модернизации этот показатель планируется довести до 7,5 тысяч единиц подвижного состава.

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