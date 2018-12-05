В Вене началось заседание комитета министров ОПЕК+

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Вене, передает корреспондент РИА Новости с места проведения встречи.

Заседание проходит в преддверии встречи стран-членов ОПЕК, а также министерской встречи стран ОПЕК и стран, не входящих в организацию. Участники комитета обсудят ситуацию на рынке нефти, уровни добычи стран ОПЕК+, а также, как ожидается, вынесут свои рекомендации о возможном продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+.

Ранее в среду министры энергетики РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих провели двусторонние переговоры. Новак отметил, что встреча прошла хорошо, но переговоры по достижению соглашения между странами ОПЕК+ об уровнях добычи нефти будут продолжаться.

Кроме того, аль-Фалих перед началом заседания комитета провел встречу с министрами Ирака, ОАЭ, Кувейта, Омана и Венесуэлы.

Глава Минэнерго РФ также встретился с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо.

Ранее источники сообщили РИА Новости, что ОПЕК хочет убедить РФ сокращать добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом ОПЕК готова рассмотреть постепенное сокращение добычи нефти в РФ.

В министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Венесуэла, Алжир. В заседаниях также принимают участие министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента в ОПЕК и генсек организации.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.