Катар объявил о выходе из ОПЕК в неудачное время, считает эксперт

ДУБАЙ, 5 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катар выбрал неудачное время для объявления о выходе из ОПЕК, это решение вызвало беспокойство на рынках, но серьезного влияния на цены на нефть этот шаг не окажет, заявил РИА Новости глава отдела экономики центра передовых исследований "Аль-Мустакбаль" в Абу-Даби Али Салах.

В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

"Ограниченный объем добычи нефти Катаром не окажет серьезного влияния на цены на нефть, а также на результаты договоренности в рамках сделки ОПЕК+ на следующий год в Вене, но, тем не менее, он выбрал неудачное время для объявления о выходе из ОПЕК в преддверии встречи крупнейших нефтепроизводителей и обсуждения их дальнейшей стратегии, когда цены на нефть упали, и это заявление вызвало новое беспокойство на рынке", — отметил Салах.

По его мнению, обеспокоенность возникла из-за опасений, как Катар поведет себя после выхода из ОПЕК и сможет ли он заметно увеличить добычу, когда не будет связан какими-либо обязательствами об ее ограничении. "Однако можно сказать, что у Катара вряд ли есть возможности настолько нарастить добычу после выхода из ОПЕК, чтобы это оказало какое-то критическое влияние на рынок", — отметил эксперт.

Он не считает, что решение Катара покинуть картель может ослабить организацию и стать примером для других ее членов. "Случай с Катаром не уникальный в истории ОПЕК. Эта организация и раньше переживала выход из ее рядов, приостановку членства разных стран, в частности, Эквадора, Индонезии, Ирака, но при этом польза ОПЕК, ее огромная роль в стабилизации рынка и обеспечении интересов ее участников для них очевидна, и они не захотят этого лишиться", — добавил Салах.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.