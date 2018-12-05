В Карелии перенесли сроки создания ОЭЗ на границе с Финляндией на 2020 год

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 дек – РИА Новости. Власти Карелии рассчитывают на открытие особой экономической зоны (ОЭЗ) в поселке Вяртсиля на границе с Финляндией в 2020 году, а не в 2019, как предполагалось ранее, сообщил на брифинге вице-премьер правительства республики Дмитрий Родионов.

"Сегодня мы проводим работу, скажем так, по проведению геологии земельного участка, на котором будет находиться эта особая экономическая зона. Участок отобран. Мы хотим убедиться, что этот участок содержит все необходимые грунты, позволяющие ставить там серьезные предприятия", — сказал Родионов.

"Если говорить о сроках, мы планируем направить в конце 2019 года (с учетом всех геологических изысканий и соглашений) заявку в правительство РФ через министерство экономического развития о создании этой зоны. И планируем, что в 2020 году наша заявка будет рассмотрена, и мы сможем особую зону получить", — добавил он.

По словам министра экономического развития Карелии Павла Буренкова, власти Карелии заключили соглашение с "якорным резидентом" ОЭЗ – ООО "Карлис-Вяртсиля". Кроме того, в Йоэнсуу (Финляндия) состоялось совещание представителей правительства республики с 30 финскими компаниями, где предприниматели смогли познакомиться с условиями работы в ОЭЗ.

Весной 2018 года Родионов заявил, что заявку о создании ОЭЗ в Карелии планируется направить в Москву в августе, а саму зону открыть в 2019 году. В ОЭЗ Карелии, по словам чиновника, будет создан льготный налоговый и таможенный режимы.

В июне 2018 года глава Карелии Артур Парфенчиков на встрече с президентом Финляндии Саули Ниинистё также рассказал о совершенствовании инфраструктуры на российско-финской границе и создании особой экономической зоны на территории поселка Вяртсиля.