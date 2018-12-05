В Выборге спущен на воду рыбный траулер для Архангельского тралфлота

АРХАНГЕЛЬСК, 5 дек — РИА Новости. На Выборгском судостроительном заводе в среду спущен на воду траулер-процессор проекта КМТ01 "Баренцево море", построенный для АО "Архангельский траловый флот", сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

Как отметил генеральный директор завода Александр Соловьев, судно готово примерно на 65 процентов, а оставшаяся часть работ будет производиться на воде.

" Для нас это стало доброй традицией — провожать строящееся судно, когда оно в первый раз должно соприкоснуться с той средой, в которой ему предстоит работать. В процессе работы вносились изменения в состав оборудования. Судно стало гораздо более оснащенным, более современным, чем это планировалось изначально. Тем не менее у нас все идет по графику. Судно планируется сдать осенью 2019 года", — приводятся в сообщении слова Соловьева.

Траулер "Баренцево море", — головное в серии из четырех судов, строящихся на Выборгском судостроительном заводе под ключ по заказу Архангельского тралового флота. Все суда будут оснащены современным траловым комплексом последнего поколения, а также фабрикой по переработке рыбы. Не заходя в порт, прямо на судне можно будет изготовить филе, рыбий жир, рыбную муку и консервы.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, присутствовавший на торжественной церемонии, поздравил сотрудников завода с большой трудовой победой.

" Это историческое событие! Перед нами современное, высокооснащенное судно. Я долгое время и сам строил корабли, поэтому хорошо осознаю, что сегодня речь идет о рождении судна. Сейчас вы его научите "ходить", вложите в него определенные знания и умения. Вы являетесь пионерами в решении непростой задачи, связанной с возрождением рыболовного флота, которую поставил президент России. Мы, архангелогородцы, очень ждем, что это судно придет к нам к юбилею тралового флота. У нас есть великолепное место в центре города — Красная пристань, где можно будет отметить этот праздник" — цитирует пресс-служба главу региона.

Траулер "Баренцево море" строится благодаря программе "инвестиционных квот", предполагающей размещение заказов на рыбопромысловые суда на отечественных верфях. Всего в рамках программы предполагается построить 100 новых рыболовецких судов. Это, по оценкам аналитиков, привлечёт в отрасль около 200 миллиардов рублей инвестиций и будет способствовать обновлению отечественного флота.

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