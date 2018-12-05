Власти Кубани планируют снизить госдолг региона на четыре миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Власти Краснодарского края планируют снизить госдолг региона по итогам 2018 года на 4 миллиарда рублей, до 144,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на вице-губернатора Игоря Галася.

По словам замгубернатора, на сегодняшний день регион "эффективно управляет" государственным долгом края. "Несмотря на то, что он в абсолютной сумме остается значительным, угрозы сбалансированности бюджета нет. Сейчас речь идет уже о реальном погашении заимствований. В прошлом году впервые было обеспечено снижение объема государственного долга края на 850 миллионов рублей. В этом году мы прогнозируем еще более существенное снижение – на 4 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова Галася.

Предполагается, что объем госдолга по итогам 2018 года составит не более 144,5 миллиарда рублей. "В новом бюджете на 2019 год и плановый период до 2021 года также предусмотрено ежегодное снижение общего объема государственного долга на 4-5 миллиардов рублей. Долговая нагрузка на краевой бюджет по состоянию на 1 января 2022 года должна быть снижена до уровня не более 60%", – отметил замгубернатора.

Как пояснили в ведомстве, ключевым фактором для повышения уровня кредитоспособности края стала его высокая бюджетная обеспеченность. В 2017 году бюджет региона исполнен со значительным профицитом. Доля налоговых и неналоговых доходов в краевом бюджете по итогам прошлого года составила 81,4%, план по поступлению собственных доходов был перевыполнен на 4,4%.

"Сейчас в крае применяются различные инструменты управления государственным долгом: оптимизация структуры долга, минимизация стоимости обслуживания, гибкое распределение бюджетной нагрузки, связанной с обслуживанием долга, исходя из сроков погашения долговых обязательств", — добавили в краевой администрации.

Ранее сообщалось, что бюджет Краснодарского края за текущий год увеличился почти на 9%, до 250 миллиардов рублей, до конца года ожидается не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов. Доходы бюджета региона на следующий год предусмотрены в сумме 234 миллиарда рублей, на 2020 год — более 236 миллиардов рублей, на 2021 год — 242 миллиарда. Власти края планируют в 2019 году направить 68,5% средств бюджета на поддержку социальной сферы.

Другие новости региона читайте здесь >>