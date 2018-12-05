Новак провел встречу с генсеком ОПЕК

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Вене встречу с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо, сообщило Минэнерго РФ в своем официальном микроблоге в Twitter.
#встреча_новак_баркиндо— Минэнерго России (@MinenergoGov) 5 декабря 2018 г.
Александр Новак @novakav1 встретился в Вене с Генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. pic.twitter.com/xj6CZ6NopB
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти.