Путин анонсировал совещание по газификации

НОВО-ОГАРЕВО, 5 дек — РИА Новости. Совещание по вопросу газификации РФ пройдет в начале следующего года, сообщил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, "рост газодобычи ещё больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал". "Полностью обеспечит ресурсами такие новые маршруты, как "Северный поток 2", строительство которого уже активно идет", — сказал Путин.
По его словам, появятся дополнительные возможности, чтобы ускорить газификацию российских городов и сел.