МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Помимо этого особый правовой режим будет действовать при обработке древесины и производстве изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий, а также при обработке и утилизации отходов.
В документе также отмечается, что в течение первого года после включения юрлица в реестр резидентов территории опережающего развития минимальный объем капвложений в проект должен составлять 2,5 миллиона рублей.