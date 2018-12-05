МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Территория опережающего социально-экономического развития "Прокопьевск" создана в Кемеровской области, соответствующий документ правительства РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечне видов экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый правовой режим, значатся производство пищевых продуктов, одежды, лекарств, химических продуктов, металлургическое производство, а также производство машин, электрического оборудования и компьютеров.

Помимо этого особый правовой режим будет действовать при обработке древесины и производстве изделий из дерева, резиновых и пластмассовых изделий, а также при обработке и утилизации отходов.

В документе также отмечается, что в течение первого года после включения юрлица в реестр резидентов территории опережающего развития минимальный объем капвложений в проект должен составлять 2,5 миллиона рублей.