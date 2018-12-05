В ТПП оценили влияние США на торговлю между Россией и Китаем

ПЕКИН, 5 дек — РИА Новости. Последние договоренности Китая и США по торговым противоречиям — лишь начало диалога, поэтому российской стороне не стоит опасаться, что Пекин откажется от планов диверсификации импорта за счет расширения сотрудничества с РФ, заявил РИА Новости региональный представитель Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (город Пекин) Павел Кудрявцев.
"В последнее время американо-китайские торгово-экономические трения — самая обсуждаемая тема в деловом сообществе КНР. При этом большинство представителей местного бизнеса сходятся во мнении, что проблема отношений двух стран выходит далеко за рамки только торговых вопросов и вряд ли может быть решена в одночасье",- рассказал Кудрявцев.
"Аргентинские договоренности — это лишь начало диалога, можно сказать небольшой "тайм-аут" для Пекина, находящегося сейчас не в самой простой ситуации с точки зрения внешне- и внутриэкономической конъюнктуры",- отметил собеседник агентства.
Он считает, что "в рамках выполнения данных американской стороне обещаний в ближайшие три месяца китайские импортеры, скорее всего, будут стараться нарастить поставки углеводородов и сельскохозяйственной продукции из США".
На текущий момент, по его оценкам, "сельхозрынок РФ остаётся главным "тылом" с точки зрения продовольственной безопасности КНР".
"Его преимуществами считаются благоприятный политический фон, в целом понятные "правила игры" и географическая близость. Любому бизнесу, как известно, нужны стабильность и уверенность в хорошем экономическом климате на долгосрочную перспективу. А в этом аспекте российское внешнеторговое направление пока видится из Китая весьма привлекательно",- подытожил Кудрявцев.