Новак провел встречу с министром энергетики Саудовской Аравии

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак назвал хорошей двустроннюю встречу с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, прошедшую перед началом заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

#встреча_новак_фалех

Александр Новак @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халедом аль-Фалехом накануне заседания Совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене. pic.twitter.com/1eQNdsVVDo — Минэнерго России (@MinenergoGov) 5 декабря 2018 г.

​

"Александр Новак встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом накануне заседания совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК в Вене", — сообщило Минэнерго РФ в своем официальном микроблоге в Twitter.

"Да, встреча была хорошей", — прокомментировал Новак журналистам.

Ранее в среду источники, близкие к участникам переговоров, сообщили РИА Новости, что планируется такая встреча для обсуждения возможности сокращения добычи нефти в 2019 году. Ранее источники сообщили РИА Новости, что ОПЕК хочет убедить РФ сократить добычу минимум на 300 тысяч баррелей в сутки. При этом картель готов рассмотреть постепенное сокращение добычи нефти Россией.

В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.