Госдума приняла в первом чтении проект об улучшении контроля госзакупок

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, внесенный правительством РФ и направленный на повышение эффективности контроля в сфере госзакупок.

Цель законопроекта — формирование "вертикали процедурного контроля", обеспечение единства правоприменительной практики и методологии реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях, пояснял ранее кабмин.

Согласно документу, правительство РФ будет устанавливать единый порядок осуществления контроля в сфере закупок на всех уровнях — федеральном, региональном и местном, а также критерии оценки эффективности контрольно-надзорных органов.

Законопроект также позволяет перераспределять контрольные полномочия с местного на региональный уровень. Это значит, что в ряде случаев с муниципалитетов можно будет снять лишнюю нагрузку, пояснял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Кроме того, по его словам, одним и тем же органам власти теперь будет запрещено совмещать функции государственных закупок и контроля над этими закупками. Это связано с коррупционными рисками, их нужно стараться минимизировать, отмечал глава кабмина.