Более пяти тысяч московских компаний заняты на рынке экспорта

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Более 5 тысяч московских компаний, согласно данным департамента предпринимательства и инновационного развития столицы, экспортируют свои товары, сообщил руководитель ведомства Алексей Фурсин в среду.

"Более 5 тысяч компаний являются экспортёрами среди субъектов малого и среднего бизнеса в Москве. Это порядка 80-85% процентов от общего объёма экспортёров", — сказал Фурсин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Топовыми товарами, экспортируемыми из Москвы, на сегодняшний день является продукция машиностроения, электроника, медицинская техника, добавил глава департамента.

По данным мэрии, в 2017 году столичные компании заработали на продукции несырьевого неэнергетического экспорта порядка 25 миллиардов долларов. Ключевыми партнерами Москвы в сегменте несырьевого неэнергетического экспорта на сегодняшний день являются Индия, США, Белоруссия и Казахстан.