ЦИК хочет уйти от обращения наличных денег между комиссиями

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия разрабатывает проект, позволяющий избежать наличного обращения средств в ходе избирательных кампаний, это поможет предотвращать возможную коррупцию, сообщил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы пытаемся разработать пилотный проект, который, надеемся, позволит уйти от наличного обращения средств в ходе избирательной кампании, максимально применив перечисление средств из территориальных комиссий членам участковых комиссий за выполненную им работу. Это позволит нам резко сократить коррупциногенность в этом направлении, что для нас представляется очень важным. Уйти от наличного обращения денег в этой части", — сказал Булаев на заседании Центризбиркома в среду.

По словам Булаева, в 2019 году в некоторых регионах уже могут пройти тестовые запуски такого проекта.