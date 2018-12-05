Министр энергетики ОАЭ считает, что сотрудничество ОПЕК+ продолжится

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудничество в рамках ОПЕК+ сохранится, считает министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.
"Мы не встречались с министром или каким-либо представителем из России", — добавил он. "Однако я оптимистичен. Не первый раз мы встречаемся, чтобы принять решение. Это непросто, но мы всегда будем работать вместе с нашими коллегами", — резюмировал аль-Мазруи.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.
В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти в рамках сделки.