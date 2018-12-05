Министр энергетики ОАЭ считает, что сотрудничество ОПЕК+ продолжится

ВЕНА, 5 дек — РИА Новости. Сотрудничество в рамках ОПЕК+ сохранится, считает министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

"Я думаю, что все убеждены, что мы продолжаем работать вместе, что декларация о сотрудничестве продолжится", — сказал он журналистам.

"Мы не встречались с министром или каким-либо представителем из России", — добавил он. "Однако я оптимистичен. Не первый раз мы встречаемся, чтобы принять решение. Это непросто, но мы всегда будем работать вместе с нашими коллегами", — резюмировал аль-Мазруи.

В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году. Это может побудить ОПЕК+ вернуться к сокращению добычи нефти в рамках сделки.