Минприроды предлагает заморозить размер платы за загрязнение природы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минприроды России предлагает заморозить для регионов размер платы за загрязнение природы до 2024 года для недопущения роста мусорных тарифов, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

"Для всех субъектов мы предлагаем следующее: зафиксировать до 2024 года размер платы за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 2018 года", — сказал Кобылкин в Государственной думе.

По его словам, совершенствование системы обращения с отходами требует объединения усилий всех ветвей власти. При этом это очень сложная реформа, и Минприроды прорабатывает меры, которые позволят регионам ограничить рост тарифов на услуги по обращению с твердыми бытовыми отходами.

"Также предлагаем разработать механизм по включению в госреестр полигонов, эксплуатация которых началась до принятия закона об отходах, учесть в тарифе транспортировку до площадок временного накопления — с этим обращаются практически все регионы", — добавил Кобылкин.