ОПЕК+ за три дня попробует решить судьбу рынка нефти

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Страны ОПЕК+ в среду начинают трехдневную серию заседаний, которые должны определить дальнейшую судьбу нефтяного рынка. На фоне значительного падения цен на нефть и опасений о переизбытке предложения участники венского соглашения будут обсуждать необходимость сокращения добычи альянсом в 2019 году.

Так, 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В комитет входят Саудовская Аравия, Россия, Кувейт, Оман, Венесуэла, Алжир. В заседаниях также принимают участие министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на правах президента в ОПЕК и генсек организации Мохаммед Баркиндо.

В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем 7 декабря всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Пояснялось, что на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки.

В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.

Рынок нуждается в сокращении добычи ОПЕК+

ОПЕК+ еще на заседании в Абу-Даби, прошедшем в начале ноября, объявила, что альянсу может понадобиться изменить стратегию в сторону сокращения добычи из-за угрозы переизбытка на рынке нефти в 2019 году, но торопиться с решением не стала. Более того, не до конца было понятно, все ли страны поддерживают идею по сокращению, в частности, не ясна была позиция России.

Однако после встречи президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом рынок смог немного перевести дыхание. Лидеры стран договорились продлить сделку ОПЕК+, но конкретные объемы по сокращению добычи не определили.

Путин отметил, что вопрос по поводу объемов сокращения добычи будет решаться совместно с Саудовской Аравией, и "какая бы окончательная цифра не появилась при этом совместном решении", стороны договорились о том, что будут мониторить ситуацию на рынке и оперативно на нее реагировать.

Во вторник министр энергетики ОАЭ сообщил журналистам, что рынок нефти нуждается в сокращении добычи этого сырья странами соглашения ОПЕК+, но решение по конкретному объему еще предстоит обсудить.

"Наша цель — сбалансировать рынок нефти. В настоящий момент мы понимаем, как мы уже говорили в Абу-Даби, что есть необходимость скорректировать наши действия. Но как именно, и насколько, и от какого уровня — это будет обсуждаться (на заседаниях в Вене — ред.), и я надеюсь, мы достигнем решения", — сказал аль-Мазруи, добавив, что скорректировать действия нужно в сторону сокращения добычи.

При этом агентство Рейтер во вторник сообщило со ссылкой на источники, что страны ОПЕК+ работают над сделкой по сокращению добычи нефти по меньшей мере на 1,3 миллиона баррелей в день. По данным агентства, РФ готова сократить свою добычу только на 140 тысяч баррелей в день, в то время как ОПЕК настаивает на сокращении Москвой показателя на 250-300 тысяч баррелей.

В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих был более осторожным в комментариях по данному вопросу, завив, что преждевременно утверждать, примет ли ОПЕК+ решение о сокращении добычи нефти на встрече в Вене.

Сюрприз от Катара



Сюрприз в преддверии начала встреч ОПЕК+ преподнес Катар. После 57 лет членства в ОПЕК, в понедельник страна объявила о выходе из организации с 1 января 2019 года. Катар намерен сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ, пояснил госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

Министр энергетики РФ Александр Новак во вторник сообщил, что решение Катара будет обсуждаться на встрече комитета 5 декабря. В свою очередь, аль-Мазруи заверил, что это никак не скажется на решении альянса по дальнейшим действиям.

"Я не думаю, что это (выход Катара из ОПЕК — ред.) окажет влияние на решение (ОПЕК+ по дальнейшей судьбе сделки — ред.) или на уровень нефтепроизводства, поскольку их текущий уровень добычи нефти небольшой и особого влияния на организацию не имеет", — сказал аль-Мазруи.

Экспертное мнение



Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал РИА Новости, что вероятность обвала цен на нефть и развал сделки ОПЕК+ были бы явно не в интересах России. И хотя интервал 50-60 долларов за баррель — довольно комфортный уровень цен для российской экономики, если не соглашение по дальнейшим действиям ОПЕК+ не будет достигнуто, стоимость нефти может упасть ниже.

"Скорее всего, какое-то соглашение о снижении объемов будет достигнуто. Это пошлет сигнал рынку, что ОПЕК+ по-прежнему готова балансировать рынок снижением добычи, если потребуется", — считает эксперт.

"По поводу базы — тут будет много неразберихи. Как считать — от добычи в октябре этого года, или относительно параметров первоначальной сделки? Что делать с объемами Катара? С сильно упавшими объемами Венесуэлы? В целом, для того, чтобы сбалансировать рынок, Саудовской Аравии, вероятно, нужно будет снизить добычу как минимум на 500 тысяч баррелей в сутки относительно добычи в октябре (2018 года — ред.), при этом еще на 500 тысяч добычу должны будут снизить другие страны, включая Россию", — добавляет он.

По мнению Маринченко, Россия сможет снизить добычу на 100-150 тысяч баррелей за счет выработанных месторождений, при этом сможет продолжать наращивать добычу на новых.

"Скорее всего, Москва не пойдет на более серьезное снижение добычи, а Саудовская Аравия будет вынуждена согласиться и опять сделать основную часть работы — для балансирования бюджета ей нужны цены не меньше 70-80 долларов за баррель", — заключил он.