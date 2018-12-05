Власти Китая уверены, что торговые договоренности с США будут выполняться

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Китай уверен в том, что достигнутые с США торговые договоренности будут выполняться, заявило министерство коммерции КНР.
"Встреча прошла очень успешно, у нас есть уверенность в том, что договоренности будут выполнены. Рабочие группы двух стран будут в течение 90 дней активно проводить консультации в соответствии с договорённостью и дорожной картой", — говорится в заявлении ведомства для прессы.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.
В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.