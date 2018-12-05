Власти Китая уверены, что торговые договоренности с США будут выполняться

ПЕКИН, 5 дек – РИА Новости. Китай уверен в том, что достигнутые с США торговые договоренности будут выполняться, заявило министерство коммерции КНР.

Лидеры США и Китая на полях саммита G20 договорились о взаимных шагах по пошлинам. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Президент США Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10 до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

"Встреча прошла очень успешно, у нас есть уверенность в том, что договоренности будут выполнены. Рабочие группы двух стран будут в течение 90 дней активно проводить консультации в соответствии с договорённостью и дорожной картой", — говорится в заявлении ведомства для прессы.

В министерстве также добавили, что Китай начнет реализовывать конкретные положения достигнутого соглашения, и "чем скорее, тем лучше".

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.