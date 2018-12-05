Глава МВФ прокомментировала торговые договоренности США с Китаем

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард назвала существенным прогрессом желание президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вести переговоры по торговле.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоялись в Аргентине после окончания саммита G20. Лидеры договорились приостановить торговую войну — не вводить дополнительных тарифов после 1 января. Однако пока не известно, что будет со старыми ограничительными пошлинами.

"Я не уверена, что цель — именно заключить торговое соглашение (за 90 дней). Но как минимум это существенный прогресс. Знаете, самое главное — достичь понимания с обеих сторон по ключевым вопросам, договориться по тому, что есть субсидирование, что значит защита интеллектуальной собственности, что есть государственная компания. Это сложно, на это потребуется время, но желание двух президентов двигаться дальше и стремление обсуждать этот вопрос на контрасте с тем, что нам пришлось преодолеть, – уже прогресс", — сказала она, выступая в библиотеке конгресса по итогам восьмых чтений имени Генри Киссинджера.