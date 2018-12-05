Путин и Мадуро обсудят укрепление экономической независимости Венесуэлы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, в рамках которых будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе реформирование экономики латиноамериканской страны, инвестиционные проекты компаний РФ, сделка ОПЕК+ и политическая поддержка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча пройдет в узком и расширенном составе. На переговорах, в частности, будут присутствовать глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что для Мадуро важно заручиться политической и экономической поддержкой России, особенно на фоне тех реформ, которые планирует реализовать в Венесуэле президент страны и его новое правительство.
Экономика и инвестиции
Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне встречи сообщил, что президенты будут обсуждать конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей.
"Я думаю, что основной тематикой будет углубление торгово-экономического и финансового сотрудничества. Одна из ключевых задач в рамках нового срока Мадуро и обновленного правительства — переломить ситуацию в экономике, побороть инфляцию, постараться диверсифицировать экономику. Это те задачи, которые без помощи союзников Мадуро вряд ли решит. Речь прежде всего об РФ и Китае", — полагает заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.
Тогда встречу с российскими чиновниками президент страны назвал экстраординарной, удалось обсудить идеи, которые "помогут в усовершенствовании новой производительной модели, чтобы окончательно укрепить экономическую независимость" Венесуэлы, сообщал Мадуро.
В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.
"Мадуро сейчас принимает меры по диверсификации экономики, делает упор на золотодобычу, на запуск криптовалюты, на сельское хозяйство, которое не совсем заслуженно было загнано в угол во времена нефтяного бума. Скорее всего, Мадуро предложит поучаствовать российским компаниям в этих отраслях", — говорит Бурых.
Долги
В марте вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро говорил, что "Роснефть" выдала венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансов на поставки нефти. Полное погашение ожидается в конце 2020 года.
Между тем, агентство Рейтер в конце ноября сообщило, что глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и затронул тему отставания PDVSA от графика поставок нефти. По данным источника агентства, Сечин привел данные о том, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Китаем, но не перед Россией.
ОПЕК+
Буквально две недели назад Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти. По его словам, цена на венесуэльскую нефть за первую половину ноября снизилась на 18 долларов за баррель в связи с давлением на нефтяной рынок со стороны США.
В Вене 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, там же 6 декабря пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.
За считанные дни до встреч в Вене Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что организация не понимает такого решения.
Дипломатия
Одним из основных вопросов на встрече двух президентов, считает Хейфец, станет также политическая поддержка властей Венесуэлы.
По словам Ушакова, сотрудничество с Венесуэлой — это один из приоритетов политики России на латиноамериканском направлении.
"Любое давление извне на правительство (президента страны Николаса) Мадуро — это контрпродуктивно и не способствует успокоению ситуации, налаживанию стабильности в этой стране. Мы считаем, что все внутренние проблемы, которые существуют, должны быть урегулированы через открытый диалог венесуэльских политических сил с уважением всех конституционных норм", — заявил помощник президента.
Затронут президенты и тему военно-технического сотрудничества.