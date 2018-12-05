Путин и Мадуро обсудят укрепление экономической независимости Венесуэлы

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, в рамках которых будет обсуждаться целый ряд вопросов, в том числе реформирование экономики латиноамериканской страны, инвестиционные проекты компаний РФ, сделка ОПЕК+ и политическая поддержка.

© AFP 2018 / Federico Parra Венесуэла намерена расплачиваться с Россией за автозапчасти в петро О своей неожиданной поездке в Россию Мадуро заявил утром 4 декабря. В микроблоге в Twitter он назвал главной целью своего визита "укрепление и расширение дипломатических отношений и связей дружбы между братскими странами".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча пройдет в узком и расширенном составе. На переговорах, в частности, будут присутствовать глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, вице-премьер Юрий Борисов, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Эксперты, опрошенные РИА Новости, полагают, что для Мадуро важно заручиться политической и экономической поддержкой России, особенно на фоне тех реформ, которые планирует реализовать в Венесуэле президент страны и его новое правительство.

Экономика и инвестиции

Помощник президента РФ Юрий Ушаков накануне встречи сообщил, что президенты будут обсуждать конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей.

"Я думаю, что основной тематикой будет углубление торгово-экономического и финансового сотрудничества. Одна из ключевых задач в рамках нового срока Мадуро и обновленного правительства — переломить ситуацию в экономике, побороть инфляцию, постараться диверсифицировать экономику. Это те задачи, которые без помощи союзников Мадуро вряд ли решит. Речь прежде всего об РФ и Китае", — полагает заместитель руководителя центра США, Канады и стран Латинской Америки РИСИ Дмитрий Бурых.

В последние месяцы представители России уже несколько раз встречались с партнерами из Венесуэлы. Так, в начале октября вице-премьер Юрий Борисов и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами "сверили часы" на встрече в Москве. А в конце октября, по заявлению самого Мадуро, в латиноамериканской стране побывала делегация Минфина, Центрального банка, Казначейства и ряда других российских ведомств.

Тогда встречу с российскими чиновниками президент страны назвал экстраординарной, удалось обсудить идеи, которые "помогут в усовершенствовании новой производительной модели, чтобы окончательно укрепить экономическую независимость" Венесуэлы, сообщал Мадуро.

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак по итогам поездки заявил, что Венесуэла попросила Россию о финансово-экономических консультациях, причем на постоянной основе, вплоть до назначения специального советника.

В Венесуэле уже долгое время длится экономический кризис. По прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), к концу 2018 года уровень инфляции в стране может достигнуть 1 миллиона процентов. Это делает ситуацию в Венесуэле похожей на ту, что сложилась в Германии в 1923 году или Зимбабве в конце 2000-х годов.

"Мадуро сейчас принимает меры по диверсификации экономики, делает упор на золотодобычу, на запуск криптовалюты, на сельское хозяйство, которое не совсем заслуженно было загнано в угол во времена нефтяного бума. Скорее всего, Мадуро предложит поучаствовать российским компаниям в этих отраслях", — говорит Бурых.

Долги

"Наверняка будет затрагиваться вопрос, хотя вряд ли официально, о возвращении венесуэльских долгов России, она их возвращает, но тому же Китаю она возвращает их более активно", — отмечает профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Виктор Хейфец. Он также не исключил, что Мадуро может затронуть вопрос и о прямой финансовой поддержке в виде кредитов.

В марте вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро говорил, что "Роснефть" выдала венесуэльской государственной нефтекомпании PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансов на поставки нефти. Полное погашение ожидается в конце 2020 года.

Согласно презентации к отчету по МСФО "Роснефти", на 30 сентября долг по предоплатам снизился до 3,1 миллиарда долларов. Это основная сумма без учета процентов.

Между тем, агентство Рейтер в конце ноября сообщило, что глава "Роснефти" Игорь Сечин встретился в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и затронул тему отставания PDVSA от графика поставок нефти. По данным источника агентства, Сечин привел данные о том, что Венесуэла выполняет свои обязательства перед Китаем, но не перед Россией.

ОПЕК+

Ушаков сообщил журналистам, что лидеры России и Венесуэлы также обсудят сделку ОПЕК+.

Буквально две недели назад Мадуро заявил, что намерен внести на рассмотрение ОПЕК предложение существенно снизить добычу нефти. По его словам, цена на венесуэльскую нефть за первую половину ноября снизилась на 18 долларов за баррель в связи с давлением на нефтяной рынок со стороны США.

В Вене 5 декабря состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, там же 6 декабря пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря — министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

За считанные дни до встреч в Вене Катар, 57 лет состоявший в ОПЕК, объявил о выходе из организации. Страна намерена сосредоточиться на добыче газа и росте производства СПГ. Президент ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что организация не понимает такого решения.

Дипломатия

Одним из основных вопросов на встрече двух президентов, считает Хейфец, станет также политическая поддержка властей Венесуэлы.

По словам Ушакова, сотрудничество с Венесуэлой — это один из приоритетов политики России на латиноамериканском направлении.

"Любое давление извне на правительство (президента страны Николаса) Мадуро — это контрпродуктивно и не способствует успокоению ситуации, налаживанию стабильности в этой стране. Мы считаем, что все внутренние проблемы, которые существуют, должны быть урегулированы через открытый диалог венесуэльских политических сил с уважением всех конституционных норм", — заявил помощник президента.

Затронут президенты и тему военно-технического сотрудничества.