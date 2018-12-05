Минюст США предъявил обвинения фигурантам "панамского досье"

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости. Минюст США сообщил, что выдвинул обвинения в мошенничестве четырем фигурантам "панамского досье".

"Против четырех человек в суде Южного округа Нью-Йорка выдвинуты обвинения в кибермошенничестве, налоговых махинациях, отмывании денег и других преступлениях в связи с их участием в преступной схеме с участием панамской глобальной юридической компании Mossack Fonseca & Co и связанных с ней предприятий, которая работала десятилетиями", — говорится в пресс-релизе, распространенном министерством.

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.