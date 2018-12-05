И так сойдет: Порошенко довел Украину до коммунальной катастрофы

Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания Кабинета министров в Киеве

Акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания Кабинета министров в Киеве

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Александр Лесных. К началу зимы долги украинцев за жилищно-коммунальные услуги достигли 40 миллиардов гривен. Дальше будет только хуже: в декабре граждане получат первые платежки за газ, подорожавший на 23,5 процента. Коммунальщики прекрасно понимают: расплатиться по новым тарифам не в состоянии никто, а значит, закручивать вентиль можно уже сейчас. Как Украина провалила старт отопительного сезона и чем будет греться предстоящей зимой — в материале РИА Новости.

Страх и ненависть в Харькове

Весной этого года власти Киева задумались о следующем отопительном сезоне и показали горожанам демоверсию того, что случится со всей страной уже через полгода.

В апреле киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей мощностью 1200 мегаватт перешли на баланс "Киевтеплоэнерго". "Нафтогаз" тут же потребовал от нового владельца погасить долги предшественника — "Киевэнерго". Невыплаченную задолженность в пять миллиардов гривен компания признавать отказалась, после чего "Нафтогаз" просто взял и закрыл вентиль, так что большинство киевлян принимали контрастный душ из холодной и очень холодной воды вплоть до середины октября.

Спустя месяц беда пришла в другие города, среди которых Смела, Кривой Рог и Северодонецк. В Смеле (Черкасская область) 68 тысяч жителей остались без отопления по той же причине — местный оператор ЖКУ "Энергоинвест" задолжал "Нафтогазу" порядка 200 миллионов гривен.

В Кривом Роге ситуация вообще оказалась на грани катастрофы: при минусовой температуре ночью в своих домах замерзали 300 тысяч человек. Отопления также не дождались 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы и военная часть.

Теперь мерзнет Харьков. На полное бездействие коммунальщиков пожаловался участник популярного украинского дуэта 5'Nizza Сергей Бабкин. В своем Instagram музыкант рассказал, как был шокирован, навестив накануне родителей.

Чтобы успокоить граждан хотя бы на время, украинский кабмин выпустил специальное постановление, запрещающее "Нафтогазу" отключать и ограничивать подачу газа коммунальным предприятиям в отопительный сезон.

В этой ситуации единственное, что остается делать нефтегазовой компании, это поставлять топливо коммунальным предприятиям в долг, начисляя им штрафы и пени и загоняя украинское ЖКХ в банкротство.

Выхода из этой ситуации нет, поскольку коммунальщики сами не получают платежи от пользователей — у многих просто нет денег. Правда, перекрывать тепло и газ неплательщикам-физлицам украинское законодательство не запрещает.

Но тут есть проблема технического свойства. Если отключить электричество технически можно каждому отдельно взятому неплательщику, то перекрыть подачу тепла и газа в отдельную квартиру невозможно. Так что, если после двух предупреждений кто-то их жильцов не гасит долги, без тепла или газа остается весь дом.

Самое ужасное в этой ситуации — "Нафтогаз" не только не способствует разрешению этой ситуации, но и усугубляет ее.

По сообщениям местных СМИ, на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной рады депутат от Радикальной партии Андрей Лозовой заявил о новой мошеннической схеме, придуманной "Нафтогазом".

"Нам приходит масса писем — украинцы получают в платежках от 100 до 300 дополнительных кубов газа, который они якобы использовали. "Нафтогаз" это объясняет так: "Ваш счетчик с такого-то года не проходил стандартизацию". Это уже просто открытое издевательство — людей обокрали до нитки, залезают в карман и вытаскивают последнее. Жильцы за свои деньги установили счетчики, чтобы экономить, а им "Нафтогаз" пишет: заплатите еще, нам мало того, что мы у вас крадем", — заявил Лозовой.

"Нафтогаз" заставляет раскошелиться среднего потребителя на сумму от 855 до 2565 гривен. Учитывая, что в Киеве порог задолженности, после которой могут отключить газ, составляет 4000 гривен, весь дом могут внести в черный список всего за два месяца, даже если владелец одной из квартир в ней попросту не появляется.

Порочный круг

Жертвами катастрофической ситуации в сфере ЖКХ стали не только простые граждане. В начале декабря генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что поставщики услуг отключают им подачу газа и отопления, в связи с чем предприятие вынуждено закрывать свои отделения.

"Публично призываю коллег из облгазов прекратить этот беспредел. Вы перекроете нам тепло — мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, так как в холоде работать никто не будет", — пригрозил Смелянский.

Стоит добавить, что в отделениях "Укрпочты" причитающиеся им выплаты получают до 45 процентов украинских пенсионеров. Так что закрытие отделений связи может привести к тому, что многие люди пожилого возраста попросту останутся без пенсий.

Что делать в этой ситуации — не знает никто. А значит, настало время для популистских заявлений, совершенно оторванных от реальности. В частности, депутат Верховной рады Юлия Тимошенко призвала прекратить убивать украинцев необоснованно завышенными ценами на газ.

"Требуем поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и моратории на его дальнейшее подорожание", – написала она на в Facebook.

Тимошенко добавила, что себестоимость добычи кубометра топлива — всего одна гривна, в то время как тариф для населения с учетом повышения цен составляет 8,55 гривны.

Однако эксперты считают: выйти на самообеспечение природным газом при самом оптимистичном сценарии стране удастся не раньше чем через десять лет.

Пока, по словам главы правления "Нафтогаза", компания закупает европейский газ в среднем по 300 долларов за 1000 кубометров, то есть 8,45 гривны за кубометр. Получается, что с учетом расходов на транспортировку компания работает в убыток.

Ситуация для "Нафтогаза" может улучшиться в следующем году, когда в соответствии с требованиями МВФ тарифы на газ вырастут до 11,8 гривны за кубометр. Но для граждан Украины это повышение станет очередным ударом.

Сейчас на улицах Киева власти разворачивают специальные палатки для обогрева горожан. Сможет ли в этих палатках согреться вся страна — вопрос скорее риторический.