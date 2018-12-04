Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
"Неэффективное управление страной, отсутствие верховенства права, коррупция являются препятствиями для экономического роста… И стоит это стране почти 8 млрд долларов в год и 26 млрд долларов, как единовременная сумма. Если взять пятилетний промежуток времени, то это больше, чем весь государственный и гарантированный внешний долг страны, и более чем Украина заняла у Международного валютного фонда", — приводят слова исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского.
По информации Центра, для анализа были выбраны семь конкретных примеров, где из-за плохого управления или нарушения законов потеряны средства или возможности. Украинскую реальность сравнили со "сценарием лучшего мира", где в качестве примера взяты страны Центральной и Восточной Европы.