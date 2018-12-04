Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.

Данное заявление сделали аналитики Центра во вторник на презентации исследования "Сколько теряет бюджет на неэффективном управлении страной".

"Неэффективное управление страной, отсутствие верховенства права, коррупция являются препятствиями для экономического роста… И стоит это стране почти 8 млрд долларов в год и 26 млрд долларов, как единовременная сумма. Если взять пятилетний промежуток времени, то это больше, чем весь государственный и гарантированный внешний долг страны, и более чем Украина заняла у Международного валютного фонда", — приводят слова исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского.

По информации Центра, для анализа были выбраны семь конкретных примеров, где из-за плохого управления или нарушения законов потеряны средства или возможности. Украинскую реальность сравнили со "сценарием лучшего мира", где в качестве примера взяты страны Центральной и Восточной Европы.