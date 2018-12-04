Кувейт надеется на достижение договоренности с Россией по сделке ОПЕК+

ВЕНА, 4 дек — РИА Новости. Министр нефти Кувейта Бахит аль-Рашиди заявил, что надеется на достижение договоренностей с Россией по сделке ОПЕК+.

"Я надеюсь", — сказал журналистам аль-Рашиди, отвечая на вопрос о возможности достижения договоренностей с РФ по сделке ОПЕК+.

В Вене 5 декабря пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который должен вынести для стран-участниц сделки рекомендацию о том, нужно ли и на сколько сокращать добычу нефти, чтобы сбалансировать рынок. В четверг, 6 декабря, эту рекомендацию предстоит обсудить конференции ОПЕК, а затем 7 декабря всем странам ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.

В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. В последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году, что может повлиять на решение к возвращению сокращения добычи нефти в рамках сделки.