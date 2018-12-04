Аналитик оценил убытки российских банков на Украине

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Наибольшие убытки среди российских банков на Украине за 10 месяцев текущего года получила "дочка" Сбербанка — 7 миллиардов гривен (16,5 миллиарда рублей по курсу ЦБ РФ на 5 декабря), единственной прибыльной "дочкой" российских банков стал "Альфа-банк Украина", подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Остальные четыре банка за январь-октябрь текущего года получили убытки — лидером стал дочерний банк Сбербанка, получивший за 10 месяцев убыток в размере 7 миллиардов гривен. ВТБ Банк (Украина) получил убыток за отчетный период в 1,9 миллиарда гривен (4,48 миллиарда рублей). Проминвестбанк, входящий в группу госкорпорации "ВЭБ.РФ", закончил 10 месяцев текущего года с убытком в 721,7 миллиона гривен (1,7 миллиарда рублей), а банк "Форвард", который входит в группу "Русский стандарт", — с убытком в 168,8 миллиона гривен (398,4 миллиона рублей).
Украина в марте 2017 года сроком на год ввела санкции против всех работающих на Украине структур российских госбанков, запретив им любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. В марте текущего года Украина продлила действие санкций — на сегодняшний момент под санкциями остаются украинские Сбербанк и ВТБ, а также Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа).
Нацбанк Украины в сентябре отказался согласовать белорусскому Паритетбанку приобретение украинской "дочки" Сбербанка. Это была четвертая попытка Сбербанка продать свой бизнес на Украине. В начале ноября Нацбанк Украины планово отозвал банковскую лицензию у "БМ Банка", а в конце ноября признал "дочку" российского ВТБ неплатежеспособной.