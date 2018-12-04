Новые требования не скажутся на качестве пива, заявили в Союзе пивоваров

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС), допускающий более низкую долю солода в пиве по сравнению с российскими требованиями, не ухудшит качество напитка — документ лишь приводит термины и определения в соответствие с реалиями рынка, заявили РИА Новости в Союзе российских пивоваров (СРП).

Коллегия ЕЭК в ноябре одобрила проект техрегламента о безопасности алкогольной продукции. Согласно проекту, при производстве пива может допускаться частичная замена солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

При этом, согласно закону о регулировании производства и оборота алкоголя, при производстве пива допускается частичная замена солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20% (а масса сахаросодержащих продуктов — 2%) массы заменяемого солода.

"Разговоры о том, что вступление в силу технического регламента ухудшит качество отечественного пива — безосновательны. Техрегламент меняет не требования к качеству пива, техрегламент приводит в соответствие термины и определения с сегодняшними реалиями пивоваренного рынка и открывает новые возможности для развития конкуренции на рынке пива, создания новых сортов и разработки новых вкусов", — подчеркнули в союзе, отметив, что возможность варьировать количество солода у пивоваров была всегда.

"Поэтому неверно утверждать, что данное положение технического регламента дает пивоварам возможность экономить на производстве пива", — добавили в СРП. Проект техрегламента — результат семилетней работы, которая велась госорганами, экспертами и пивоварами ЕАЭС. "Союз российских пивоваров поддерживает результат этой работы", — сказали в организации.

Источник в отрасли в разговоре с РИА Новости напомнил, что закон о регулировании оборота алкоголя до принятия поправок в 2011 году не содержал разделения пива на собственно пиво и пивной напиток. "После внесения в закон поправок ряд популярных у российских потребителей брендов стал считаться пивными напитками, хотя рецептура их производства не поменялась. Принятие техрегламента позволит таким напиткам вновь именоваться "пивом", — добавил собеседник агентства.