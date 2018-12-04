Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019 год

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра.

Мосгордума 21 ноября приняла закон о бюджете столицы на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов в окончательном чтении. Бюджет города предусматривает выделение денежных средств более 50% на реализацию всех намеченных социальных гарантий москвичей. Это не только система образования и здравоохранения, но и помощь малообеспеченным, льготным категориям.

Общий объем доходов бюджета Москвы согласно проекту в 2019 году составит более 2,3 триллиона рублей, расходы бюджета — более 2,6 триллиона рублей, дефицит бюджета — более 276 миллиардов рублей. Общий объем доходов бюджета города Москвы на 2020 год запланирован в сумме 2,4 триллиона рублей, на 2021 — 2,5 триллиона рублей, а общий объем расходов в сумме 2,6 миллиарда рублей, и на 2021 год в сумме 2,7 триллиона рублей. Дефицит бюджета Москвы на 2020 год запланирован в сумме 239 миллиардов рублей и на 2021 год в сумме 179,8 миллиарда рублей.