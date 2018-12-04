Эр-Рияд заблокировал в ВТО спор с Дохой по интеллектуальной собственности

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Саудовская Аравия заблокировала создание по запросу Катара панели арбитров ВТО по спору о "пиратстве в области интеллектуальной собственности", сообщил во вторник журналистам торговый представитель в Женеве.

По его словам, панель была запрошена Катаром в связи с "поддерживаемым правительством (Саудовской Аравии) пиратством в области интеллектуальной собственности". По словам представителя Дохи, Эр-Рияд разрешает пиратским компаниям воровать их спутниковый сигнал.

Как отметил торговый представитель, Саудовская Аравия заблокировала запрос Катара, объяснив это тем, что "это вопрос национальной безопасности". К тому же у Эр-Рияда нет дипломатических отношений с Дохой, поэтому он не может проводить каких-либо консультаций с Катаром.

Решение Саудовской Аравии заблокировать панель арбитров в Органе по разрешению споров ВТО поддержали США, Египет и Бахрейн. В тоже время Катар поддержали Евросоюз и Турция.

Катар также заявил, что данная тема не касается вопроса национальной безопасности Саудовской Аравии, а затрагивает тему интеллектуальной собственности катарских СМИ.

"Потому что Саудовская Аравия заблокировала создание панели арбитров, Орган по разрешению споров ВТО заявил, что будет следить за ситуацией", — добавил торговый представитель в Женеве.