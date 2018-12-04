С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Власти Ленинградской области планируют увеличить рост несырьевого экспорта до 90% к 2025 году, сообщил журналистам губернатор Александр Дрозденко.

"В течение ближайших 7 лет, к 2025 году, показатель несырьевого роста планируется увеличить до 90%", — сказал глава региона.

В начале года Дрозденко утвердил стратегию развития экспортной деятельности в регионе до 2025 года. Ее основной целью является сохранение имеющегося экспортного потенциала Ленинградской области, поиск новых рынков сбыта произведенной в регионе продукции, а также создание условий для развития несырьевого экспорта и экспорта услуг.

Уже в 2018 году, на первом этапе реализации стратегии, объем несырьевого экспорта из Ленинградской области должен вырасти на 15%. Согласно планам правительства, количество экспортеров должно увеличиться вдвое, число задействованных в экспортной деятельности малых и средних предприятий к 2025 году должно возрасти с 10% до 80%.

Отдельными направлениями развития станут экспорт транспортных и туристских услуг. Для этого планируется наращивать мощности торговых портов области – Усть-Луги, Приморска, Выборга и Высоцка, развивать транспортные связи с другими регионами России посредством железнодорожного, автотранспортного и авиасообщения.

Ленинградская область является одним из лидеров по объемам экспорта товаров и услуг. Ежегодно регион отправляет на внешние рынки товаров на общую сумму не менее 5 миллиардов долларов. В экспортной деятельности в области занято более 500 предприятий, крупнейшими экспортерами являются ООО "Новатек – Усть-Луга", ООО "Нокиан Тайерс", ООО "ПО Киришинефтеоргсинтез", ООО "ПГ Фосфорит", АО "Метахим" и другие.

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