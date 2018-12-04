ВТО рассмотрит запросы в спорах против пошлин США на сталь и алюминий

ЖЕНЕВА, 4 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Третейские группы Всемирной торговой организации (ВТО) рассмотрят девять запросов государств в спорах против США по введенным Вашингтоном пошлинам на сталь и алюминий, сообщил во вторник журналистам торговый представитель в Женеве.

"Теперь Швейцария и Индия присоединились к семи остальным странам и успешно учредили панель арбитров. Это был второй запрос каждой стороны, и США не могли его заблокировать", — заявил он.

Он напомнил, что орган по разрешению споров ВТО уже установил семь панелей по рассмотрению ситуации с пошлинами США. Группы были созданы 21 ноября по инициативе России, Евросоюза, Канады, Китая, Мексики, Норвегии и Турции.

В свою очередь США сделали встречные иски против введения государствами ответных мер на американские пошлины на сталь и алюминий. Всего было создано четыре панели — против Канады, Китая, Мексики и Евросоюза.

Во вторник создание пятой такой панели против ответных мер Москвы заблокировала Россия. Однако США могут повторно запросить создание третейского суда 18 декабря, и согласно правилам ВТО панель будет создана автоматически.