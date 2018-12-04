Бюджет Кубани за год увеличился почти на 9%

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Бюджет Краснодарского края за год увеличился почти на 9%, до 250 миллиардов рублей, до конца текущего года ожидается не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Предварительные итоги финансового года глава края подвел в ходе расширенного планерного заседания. "До конца 2018 года в бюджет края поступит не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов", — говорится в сообщении. Предполагается, что за оставшийся месяц в казну поступит 10 миллиардов рублей.

"Уже мобилизовано около 250 миллиардов рублей. Прирост к прошлому году – почти 20 миллиардов рублей. Сейчас все ключевые источники доходов поступают с приростом к прошлому году. Важно удержать эту тенденцию", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Отмечается, что в некоторых райнах края рост доходов превысил заявленный показатель в 107%, в Ленинградском, Белореченском, Туапсинском и Крымском районах он составил более 120%. Как добавил вице-губернатор Игорь Галась, ВРП составил 101,9%, индекс промышленного производства достиг 103,3%. По его данным, объем промпроизводства края превысил 866 миллиардов рублей.

Позитивные изменения зафиксированы и в строительстве. Если в начале года отрасль показывала отрицательную динамику, то сейчас есть прирост на 0,1%, уточняют краевые власти. "По объемам экономики Кубань сегодня значительно опережает крупные регионы России", – заключил Кондратьев.

Доходы бюджета региона на следующий год предусмотрены в сумме 234 миллиарда рублей, на 2020 год — более 236 миллиардов рублей, на 2021 год — 242 миллиарда. Власти Краснодарского края планируют в 2019 году направить 68,5% средств бюджета на поддержку социальной сферы.

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