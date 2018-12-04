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Экономика

Греческий бизнес отметил укрепление экономических отношений с Россией

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© РИА Новости / Дарья БуймоваПамятник Филопаппу в центре Афин в Греции. Архифное фотоПамятник Филопаппу в центре Афин в Греции. Архифное фото
© РИА Новости / Дарья Буймова

АФИНЫ, 4 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Российский и греческий бизнес расширяет сотрудничество, в России растет интерес к инвестициям в Грецию, а в Греции — к созданию совместных предприятий, заявил президент Греко-российской торговой палаты Димитрис Баколас в интервью РИА Новости.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti
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"В последнее время оживился интерес российских бизнесменов к Греции, как возможности для сотрудничества, инвестиций. В частности, ко мне обращались Российские железные дороги, пара частных компаний с просьбой помочь с бизнесом. Продвинулись две-три большие инвестиции. Туризм идет по нарастающей", — сказал Баколас.

"Похоже, ухудшение отношений с Европой и, в частности, вот эта история с Грецией не испугали российский бизнес. А греки, со своей стороны, постоянно пытаются найти пути работы с Россией. Даже те, у кого продукция попала под двусторонние санкции, тоже пытаются найти способ сотрудничества. Один из них — это создание совместных предприятий, и многие рассматривают это", — сказал президент палаты.

По его словам, он оптимистически смотрит на экономические отношения и полагает, что постепенно они дойдут до уровня, который можно было бы ожидать с учетом дружественных отношений двух наций.

Баколас надеется, что правительству Греции удастся удержать баланс в отношениях с Россией, с одной стороны, и Америкой и Евросоюзом — с другой.

"После ошибки греческого правительства в отношениях с Россией, с российскими дипломатами и резкими заявлениями, греческое правительство и премьер-министр Алексис Ципрас пытаются срочно исправить положение. Некорректная история", — сказал президент палаты, сославшись на дипломатический конфликт, произошедший летом.

Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
© РИА Новости / Геннадий Мельник
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"Конечно, трудно балансировать в мире между двумя силами, когда отношения России с Америкой и Европой не в лучшем состоянии. У Греции всегда традиционно были с Россией хорошие отношения. С другой стороны, она пытается дружить с Америкой и Европой, частью которой мы являемся. Это нелегко и нужно большое умение. Похоже, что греческое правительство хочет попытаться этот баланс держать, и я надеюсь, что оно сможет это сделать, основываясь на отношениях двух народов, которые всегда были, есть и останутся самыми дружественными", — сказал он.

Баколас сообщил, что Греко-российская торговая палата участвовала в подготовке заседания российско-греческой смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет 5-6 декабря в Москве, накануне визита премьера Греции в Россию.

"Мы давали министерству иностранных дел свое видение, материалы, мы помогали. Я думал поехать в Москву, но дата совпала с проведением в Салониках 5 декабря конференции в связи с открытием северо-греческого отделения торговой палаты. Она была намечена уже давно, в конференции будет участвовать много бизнесменов Северной Греции, ожидается выступление российского консула, официальных греческих представителей. Мы поговорим об отношениях двух стран", — сказал Баколас.

Север Греции больше других регионов пострадал от европейских санкций и ответного российского эмбарго, так как этот регион был основным поставщиком в России сельхозпродукции.

"Это был большой удар по нашим производителям. Бизнес мобильный, они постепенно нашли пути сбыта. Не буду скрывать, кое-кто нашел способ обходить санкции", — сказал Баколас, комментируя поставки клубники, рыбы, другой продукции через третьи страны.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Архивное фото
© AFP 2018 / Sakis Mitrolidis
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"Этакое перекрещивание продуктов с турецкими и другими. Есть такое, и известно, как это делается все. Но все же люди надеются, что ненадолго эти санкции", — заметил он.

Баколас сообщил также, что Греко-российская торговая палата участвует в создании в России Греческого дома.

"Мне кажется, что российские и греческие дома — не это основное. Большим компаниям никакого дома не надо, они без домов обходятся. А маленький бизнес — ему нужно помочь. Вот мы палатой и помогаем", — заключил он.

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