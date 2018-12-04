Telecom Daily: "МегаФон" показал лучшую скорость в 4G в Москве и области

Москва, 4 дек — РИА Новости. Согласно результатам исследования информационно-аналитического агентства Telecom Daily, "МегаФон" опережает других операторов по средним и максимальным скоростям передачи данных в 4G в Москве и Московской области, говорится в сообщении "Мегафона".

Так, в сетях LTE и LTE-А "МегаФон" показал самые высокие значения скорости передачи данных, сохранив тем самым лидирующие позиции прошлого года.

"МегаФон" уже несколько лет удерживает лидерство в LTE. И все тренды цифрового общества говорят нам сейчас о том, что это приоритетный диапазон для развития сетей передачи данных. Пользователи мобильного интернета с каждым годом качают все больше данных, требуют высоких скоростей, повышенной емкости и надежного соединения. Все больше трафика пользователей мобильного интернета перетекает в 4G — в нашей сети этот показатель уже давно превысил 80%, а более 90% смартфонов, проданных в наших салонах, — это устройства с поддержкой 4G.

Более того, все мы сейчас находимся на пороге нового поколения связи — 5G, базой для которого служит сеть LTE. И мы активно тестируем разные области применения 5G — развиваем интернет вещей, демонстрируем беспилотный транспорт, пробуем дополненную и виртуальную реальность, телемедицину. Да, нам есть чем гордиться, но мы продолжаем развивать сети, вкладываемся в инфраструктуру и год за годом улучшаем качество", — цитируется в пресс-релизе операционный директор Столичного филиала "МегаФона" Антон Пирогов.

Одним из важных показателей стабильности соединения 4G является значение ping, которое определяет целостность и качество соединения сигнала, и наиболее актуально при использовании real-time сервисов. Показатели "МегаФона" в данном параметре также опережают конкурентов в LTE и LTE-A.

По данным пресс-службы, к концу 2018 года количество базовых станций LTE в Московском регионе превысит 12,5 тысячи. Ежегодный прирост составляет около 10%. Благодаря рефармингу частот GSM под нужды сети LTE-1800, завершенному в этом году, "МегаФону" увеличил емкость сети примерно на 30%, а за счет проникающей способности частот LTE-1800, улучшилось покрытие сети в сельской местности и внутри городских зданий. По прогнозам технических специалистов "МегаФона", к концу 2019 года покрытие 4G будет обеспечено во всех перегонах метро, говорится в сообщении оператора.