МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Компания AB InBev Efes (пиво Bud, "Клинское", "Сибирская Корона") не планирует менять рецептуру своих продуктов в случае снижения требований к обязательной доли солода в пиве, сообщил РИА Новости директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Коллегия ЕЭК в ноябре одобрила проект техрегламента о безопасности алкогольной продукции. Согласно проекту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

При этом, согласно закону о регулировании производства и оборота алкоголя, при производстве пива допускается частичная замена солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20% (а масса сахаросодержащих продуктов — 2%) массы заменяемого солода.

"Наша компания работает в соответствии с положениями 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции — ред.), в том числе с требованием о содержании не менее 80% солода. Для нас в приоритете сохранить оригинальную рецептуру наших продуктов, и мы не планируем ее менять в связи с новыми поправками", — сказал в свою очередь Дурдыев.

При этом, по его словам, снижение допустимого процента солода не может стать источником рисков для качества продукта. "Важно отметить, что решение по использованию солода в рамках допустимой доли каждая компания будет принимать самостоятельно, а насколько удачными окажутся нововведения, решит главный для всех арбитр — потребитель", — указал собеседник агентства.

Компания также считает справедливым, что бренды, которые сейчас ошибочно являются пивными напитками, смогут перейти в категорию пива. "Мы поддерживаем любые действия, направленные на либерализацию законодательства в отношении пива, а кроме того считаем, что данная инициатива будет способствовать появлению новых продуктов на рынке и как следствие – усилению здоровой конкуренции", — добавил Дурдыев.