Ушаков рассказал об энергетической повестке встречи лидеров ЕАЭС

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС на заседании совета в узком составе в Петербурге обсудят вопрос формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Следующая тема — это формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это тоже программа, подготовленная ЕЭК по формированию к 2025 году общих рынков нефти и газа. Это будет обсуждаться", —сказал Ушаков.

Встреча руководителей стран ЕАЭС состоится в Санкт-Петербурге 6 декабря.