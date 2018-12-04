Ушаков: сложно ожидать представительную делегацию России на форуме в Давосе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская делегация вряд ли будет представительной на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас было такое, я бы сказал специфическое, приглашение на Давосский форум в виде отказа принять ряд ведущих российских предпринимателей. На этом фоне ожидать вряд ли какой-то представительной делегации от России было бы сложно", — сказал Ушаков на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, как будет представлена российская делегация в Давосе.

Издание Financial Times сообщало, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 22-25 января.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине ноября заявил, что Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что российские бизнесмены сами вправе решать вопрос своего участия в форуме.