Ушаков: сложно ожидать представительную делегацию России на форуме в Давосе

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская делегация вряд ли будет представительной на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Издание Financial Times сообщало, что предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет 22-25 января.
Премьер-министр Дмитрий Медведев в середине ноября заявил, что Россия откажется от участия в форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин позднее заявил, что российские бизнесмены сами вправе решать вопрос своего участия в форуме.