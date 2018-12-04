Совет ЕС одобрил меры для укрепления банковского союза

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Совет ЕС одобрил ряд мер, направленных на сокращение рисков в банковском секторе ЕС и укрепления банковского союза, говорится в пресс-релизе Совета.
Был одобрен пакет мер, прежде согласованных между представителями Совета и Европарламента.
Среди прочего, эти меры включают в себя предоставление возможности органам власти, проводящим процедуры оздоровления банков, приостанавливать платежи банков и/или выполнение контрактных обязательств, когда эти банки находятся под процедурой оздоровления, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в них.
Пока эти меры не становятся обязательными для исполнения, им ещё предстоит пройти одобрение отдельно Советом ЕС и Европарламентом.
"Сегодня мы сделали очень важный шаг в направлении завершения Банковского союза. Мы (реализуем — ред.) меры, чтобы сделать европейские банки более сильными, стабильными, устойчивыми. Меры создадут условия для принятия амбициозных решений по реформированию еврозоны", — сказал министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер (Hartwig Löger), чьи слова приводятся в сообщении.