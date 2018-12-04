Совет ЕС одобрил меры для укрепления банковского союза

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости. Совет ЕС одобрил ряд мер, направленных на сокращение рисков в банковском секторе ЕС и укрепления банковского союза, говорится в пресс-релизе Совета.

"Совет одобряет пакет мер по сокращению рисков" в банковском секторе Евросоюза, что является "значительным шагом в направлении укрепления банковского союза", говорится в сообщении.

Был одобрен пакет мер, прежде согласованных между представителями Совета и Европарламента.

Среди прочего, эти меры включают в себя предоставление возможности органам власти, проводящим процедуры оздоровления банков, приостанавливать платежи банков и/или выполнение контрактных обязательств, когда эти банки находятся под процедурой оздоровления, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в них.

Предлагается и укрепление требований к капиталу банков за счёт введения некоторых обязательных для исполнения показателей, чтобы умерить желание банков брать на баланс чрезмерные риски.

Пока эти меры не становятся обязательными для исполнения, им ещё предстоит пройти одобрение отдельно Советом ЕС и Европарламентом.

"Сегодня мы сделали очень важный шаг в направлении завершения Банковского союза. Мы (реализуем — ред.) меры, чтобы сделать европейские банки более сильными, стабильными, устойчивыми. Меры создадут условия для принятия амбициозных решений по реформированию еврозоны", — сказал министр финансов Австрии Хартвиг Лёгер (Hartwig Löger), чьи слова приводятся в сообщении.