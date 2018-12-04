Часть рейсов в Бангкок и Коломбо выполнит дочерняя компания "Аэрофлота"

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Часть рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Бангкок и Коломбо и обратно с декабря будет фактически выполнять его дочерняя компания "Россия", сообщает "Аэрофлот".

Так, с 10 декабря "Россия" будет ежедневно выполнять рейс SU276 Москва — Бангкок (новый номер рейса — SU6275) отправлением 7.10 мск, а также обратный рейс SU277 (SU6276) Бангкок — Москва, вылетающий в 21.50 по местному времени.

Как сообщает компания, пассажиры, купившие билеты на рейсы SU276/277 с датой вылета после 10 декабря, будут автоматически переоформлены на рейсы авиакомпании "Россия". При этом пассажиры, не желающие воспользоваться перевозкой на рейсах "России", смогут оформить возврат билета по месту его приобретения или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по тому же маршруту в пределах плюс-минус пяти дней от первоначальной даты вылета.

Кроме того, с 17 декабря 2018 года "Россия" будет пять раз в неделю выполнять рейс SU286 (SU6265) Москва — Коломбо с вылетом в 22.05 мск, а также рейс SU287 (SU6266) Коломбо — Москва (время отправления — 10.45 по местному времени).

Полеты по обоим направлениям будут выполняться из московского аэропорта "Шереметьево" (терминал D) на дальнемагистральных лайнерах Boeing 777 авиакомпании "Россия". "Аэрофлот" эксплуатирует указанные рейсы совместно с дочерним перевозчиком.